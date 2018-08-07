В России рассказали о состоянии здоровья голодающего Сенцова

Сегодня, 20:48

Во ФСИН отметили, что состояние здоровья Сенцова "оценивается как удовлетворительное"

Олег Сенцов. Фото: пресс-служба ТРК &quot;Украина&quot;
Олег Сенцов. Фото: пресс-служба ТРК "Украина"

Осужденный за "террористическую деятельность" и объявивший несколько месяцев назад голодовку украинец Олег Сенцов находится под постоянным наблюдением тюремных и гражданских врачей, его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное, сообщили в пресс-бюро УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

"Осужденный Олег Сенцов, добровольно отказавшийся от приема пищи, находится под постоянным динамическим наблюдением медицинских работников учреждения (колонии – ред.) и врачей-специалистов Лабытнагской городской больницы", – говорится в сообщении пресс-бюро.

В нем отмечается, что состояние здоровья Сенцова "оценивается как удовлетворительное".

В ведомстве констатировали, что "фактов отказа осужденного от поддерживающей терапии и медпомощи не зарегистрировано".

"Ему назначено и проводится лечение, направленное на поддержание основных функций органов и систем организма, недопущение развития осложнений. Сенцов ежедневно осматривается медработниками, проводятся клинико-лабораторные и инструментальные исследования", – говорится в пресс-релизе.

Ранее адвокат Дмитрий Динзе после посещения Сенцова заявил, что украинский режиссер Олег Сенцов, заключенный в колонии города Лабытнанги в России, находится в плохом состоянии. В частности, у него сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту.

В свою очередь, вице-спикер Рады Ирина Геращенко обеспокоена тем, что Россия никого не допускает к Олегу Сенцову, а также не предоставляет миру никаких фотографий Олега.
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"Сегодня"

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