В России сделали циничное заявление по инциденту с украинскими катерами

Фото: twitter.com/cij_icj

Представители России и Украины во время заседания арбитража в Гааге не смогли решить ни одного разногласия по инциденту в Керченском проливе, который произошел 25 ноября 2018 года.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, добавив, что заседание носило технический характер и ограничилось согласованием процессуальных документов.

"Несмотря на ранее предпринятые сторонами попытки достичь договоренности по спорным вопросам, между ними сохраняются принципиальные разногласия, которые были вынесены на заседание. В ходе него, однако, сторонам так и не удалось разрешить ни одно из них", – поведали россияне.

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Также в МИД РФ заявили, что "арбитражу предстоит самому определиться по "зависшим" вопросам, включая необходимость разделения процесса на два этапа — "юрисдикционный" (установление наличия или отсутствия у арбитража компетенции рассматривать данное дело) и "субстантивный" (разбирательство дела по существу)".

Напомним, ранее мы сообщали, что в Гааге состоялисьслушания в Арбитражном трибунале по иску Украины о нарушении Россией прав абсолютного иммунитета военных судов и членов их экипажей.

Как сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Лана Зеркаль, слушания касаются захваченных РФ год назад украинских кораблей и моряков, но они носят процедурный характер.

"Мы настаиваем на том, что дело срочное, - заявила Зеркаль и добавила. – Несмотря на то, что в сентябре РФ освободила наших моряков, уголовные дела против них продолжаются. То есть, она и дальше продолжает отрицать иммунитет украинских моряков. Три дня назад – почти через год после того, как 25 ноября 2018 года они были захвачены – РФ освободила наши корабли, изъяв из них оружие, коммуникационное оборудование и документы. Таким образом, РФ продолжает нарушать приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года и Конвенцию ООН по морскому праву".

Она подчеркнула, что суд должен положить конец этим нарушениям. А Украина требует окончательного, обязательного решения о признании России виновной в нарушении ряда статей Конвенции.

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