В России сделали заявление по состоянию Сенцова

Сегодня, 18:41

Российские врачи утверждают, что состояние незаконно осужденного режиссера стабильное

Олег Сенцов. Фото: пресс-служба ТРК &quot;Украина&quot;
Олег Сенцов. Фото: пресс-служба ТРК "Украина"

Состояние незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова относительно стабильное. Об этом сообщил пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой Алексей Зловедов.

"Я вчера разговаривал с уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолием Саком, он по моей просьбе звонил врачу, который наблюдает Олега Сенцова в колонии. По словам врача, состояние относительно стабильное", – сказал Зловедов.

Ранее двоюродная сестра режиссера Наталья Каплан сообщила, что состояние Олега Сенцова катастрофически ухудшилось.

"Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение. Спрашивает, интересуется ли кто-то еще его голодовкой, ему не передают писем, никаких! Говорит, что он сейчас в информационном вакууме и вообще не знает, что происходит", – написала она в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министерство иностранных дел Украины в связи с появившейся информацией об ухудшении состояния незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова призывает партнеров усилить давление на Москву
Россия, голодовка, Сенцов

Вы сейчас просматриваете новость "В России сделали заявление по состоянию Сенцова". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Олег Сенцов. Фото: AFP

Состояние Сенцова катастрофически ухудшилось: появилась реакция МИД

Сегодня, 17:50

Киев призывает международное сообщество усилить давление на Москву

Политика

Олег Сенцов. Фото: из открытых источников

"Все не просто плохо": сестра Сенцова рассказала о состоянии режиссера

Сегодня, 16:07

Заключенный украинец находится сейчас в информационном вакууме и вообще не знает, что происходит
Загрузка...

Россия

Фото: facebook.com/victoria.ivlevayorke

В центре Москвы вывесили огромный плакат с портретом Сенцова

Сегодня, 12:57

Олег голодает в российской колонии уже 87-й день

Политика

Олег Сенцов. Фото: AFP

"Не собираюсь останавливаться": адвокат опубликовал новое обращение Сенцова

Сегодня, 03:01

Состояние Сенцова ухудшается, но он отказывается от госпитализации  

Политика

Олег Сенцов. Фото: пресс-служба ТРК "Украина"

В России рассказали о состоянии здоровья голодающего Сенцова

Вчера, 20:48

Во ФСИН отметили, что состояние здоровья Сенцова "оценивается как удовлетворительное"

Политика

Олег Сенцов. Фото: AFP

Состояние Сенцова ухудшается - адвокат

Вчера, 16:04

У Олега плохо с сердцем, и его два раза пытались уговорить уехать в больницу

Крым

Фото: www.facebook.com/SaveSentsov

В Симферополе под муралом с Путиным появились изображения Сенцова и Кольченко

6 Августа, 18:10

Местные художники таким образом поддержали украинских политзаключенных

Россия

Олег Сенцов. Фото: пресс-служба ТРК "Украина"

Сенцова в российской колонии посетил священник

4 Августа, 18:45

Украинский режиссер отказался от помощи священнослужителя

Политика

Ирина Геращенко. Фото: Facebook

Сенцова держат в полной информационной изоляции - Геращенко

4 Августа, 11:45

Никто не знает правды о состоянии его здоровья и тех манипуляциях, которые с ним проводят

Политика

фото AFP

Визит к Сенцову: Денисова получила письмо от российского омбудсмена

2 Августа, 20:33

Москалькова указала о состоянии здоровья Сенцова по результатам медицинского осмотра от 13 июля
Загрузка...