В России сделали заявление по состоянию Сенцова

Состояние незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова относительно стабильное. Об этом сообщил пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой Алексей Зловедов.

"Я вчера разговаривал с уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолием Саком, он по моей просьбе звонил врачу, который наблюдает Олега Сенцова в колонии. По словам врача, состояние относительно стабильное", – сказал Зловедов.

Ранее двоюродная сестра режиссера Наталья Каплан сообщила, что состояние Олега Сенцова катастрофически ухудшилось.

"Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение. Спрашивает, интересуется ли кто-то еще его голодовкой, ему не передают писем, никаких! Говорит, что он сейчас в информационном вакууме и вообще не знает, что происходит", – написала она в Facebook.

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Министерство иностранных дел Украины в связи с появившейся информацией об ухудшении состояния незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова призывает партнеров усилить давление на Москву.