В России суд вынес новое решение по экс-министру транспорта Украины Рудьковскому

Вчера, 16:50

Адвокаты бывшего украинского чиновника говорят, что он частично признал вину в событиях под посольством РФ в Киеве

Николай Рудьковский. Фото: facebook.com/rudkovskiynick
Николай Рудьковский. Фото: facebook.com/rudkovskiynick

Задержанному в Москве экс-министру транспорта Украины Николаю Рудьковскому продлили арест на два месяца. Также Басманный суд Москвы отказался выпускать его под залог в размере 10 млн рублей (4,2 млн грн).

"Ходатайство следователя удовлетворить. Продлить в отношении Рудьковского меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 27 января", – огласила решение судья Юлия Сафина.

Отмечается, что суд проходил без самого подозреваемого, так как он сейчас находится на стационарной комплексной психиатрической экспертизе в институте им.Сербского. В то же время суд отказал адвокатам, которые предлагали залог в размере 10 млн рублей.

Как известно, что в России ему инкриминируют нападение на российское посольство в Киеве 14 июня 2014 года, которое якобы он и другие активисты забрасывали камнями, яйцами, краской. Российское правосудие установило ущерб от этих действий – 15 млн рублей.

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В то же время защита говорит, что Рудьковский частично якобы признал вину, что бросил камень в здание дипмиссии, однако он даже не долетел. Бывший министр, как утверждают адвокаты, сослался на то, что делал он это якобы "под давлением толпы" и отрицает квалификацию его действий "в составе группы".

Как известно, Рудьковский был министром транспорта и связи времен президентства Виктора Ющенко, а также народным депутатом от Партии регионов с 2012 по 2014 год. В 2008 году разгорелся скандал с участием Рудьковского из-за его полетов Париж. По версии следствия, он подозревался в растрате 400 тысяч гривен.

Также сообщалось, что Рудьковский попался еще на одном вояже – кроме Парижа, он махнул еще и в Токио. Сотрудники МВД обнаружили еще одну подозрительную командировку чиновников Минтранссвязи, которая стоила государству больше 100 тысяч гривен.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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