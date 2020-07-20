В России удерживаются 2000 украинских заключенных – омбудсмен

Около 7 тыс. граждан Украины отбывают наказание за границей, в том числе 2 тыс. человек – в Российской Федерации.

Реклама

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Имела честь выступить на 20-й конференции Альянса по противодействию торговле людьми ОБСЕ. Во время выступления отметила, что около 7 тыс. граждан Украины отбывают наказание за рубежом, в том числе 2 тыс. – в РФ. Среди них есть граждане – жертвы торговли людьми, которые были привлечены к перевозке и распространению наркотических средств на территории иностранных государств", – написала она на своей странице в Facebook.

В тренде НАПК взялось за декларации Зеленского и Порошенко

По ее словам, всего за последние четыре года органами Национальной полиции Украины расследовалось 222 уголовных дела по указанным фактам.

Реклама

Ранее Денисова рассказала, как Россия мстит Украине за усиление санкций. Так, Россия усиливает давление на украинских политзаключенных в ответ на ужесточение международных санкций. Оккупанты продолжают грубо нарушать права украинцев в неволе.

Напомним, что в апреле Украина и Россия провели новый обмен пленными. Украина вернула из плена около двух десятков своих граждан – мужчин и одной женщины – оказавшихся на оккупированной территории и обвиненных в госизмене, создании незаконной организации, подрывах, терроризме и диверсиях, хранении и изготовлении оружия.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама