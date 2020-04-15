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  1. Новости политики

В России военный суд признал "законным" фейковый приговор украинскому экс-министру

15 апреля, 20:44

Игорь Тимофеев

Военный суд оставил в силе «приговор» Анатолию Гриценко

В России продолжается юридический фарс вокруг экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко, якобы "приговоренного" к шести годам колонии за т.наз. "публичные призывы к терактам" на территории РФ – там апелляционный военный суд отклонил жалобу на заочный "приговор", и он вступил в силу.

Напомним, сторона обвинения просила приговорить Гриценко к девяти годам колонии общего режима. Однако Второй Западный окружной военный суд Москвы 21 февраля признал Гриценко якобы "виновным" по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации") и милостиво "приговорил" его заочно всего к шести годам колонии.

Заодно суд "лишил" украинского политика права занимать должности в госорганах или органах местного самоуправления на три года, при этом срок "наказания" решили исчислять с момента его фактического задержания.

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Как сообщали новости "Сегодня", Гриценко обвиняли в публичных призывах к терроризму из-за заявлений, сделанных на украинском телевидении в 2017 году, когда он призвал соразмерно ответить России на убийство экс-разведчика Минобороны Украины Максима Шаповала и полковника контрразведки СБУ Юрия Возного.

"Это война. Это не первое показательное и наглое убийство украинских офицеров, лучших офицеров. Одного из лучших офицеров контрразведки убили в Мариуполе показательно. Если это на самом деле война, а не игрища для президента, то это значит, что на каждую машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, по две должны взлетать в Таганроге или Москве", – сказал он.

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После этого в декабре того же года СК РФ возбудил уголовное дело против экс-министра обороны Украины, а в апреле 2019-го Россия объявила Гриценко в международный розыск.

А в феврале 2020-го Украина и Интерпол поставили Россию на место в связи с "делом" Анатолия Гриценко. Кремль обвинили в политическом преследовании украинского политика.

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А ранее в России вынесли приговор другому украинскому экс-министру Николаю Рудьковскому:

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приговор Анатолий Гриценко теракты Апелляционный суд

Источники: Сегодня , ТАСС

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