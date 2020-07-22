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В России ввели огромные штрафы за лозунг "Крым – это Украина"

22 июля, 16:57

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Госдума решила штрафовать за призывы вернуть аннексированный полуостров

Нижняя палата российского парламента приняла инициированную членами путинской партии "Единая Россия" поправку, которая вводит наказании за призывы вернуть Украине незаконно аннексированный Крымский полуостров.

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Как сообщили на сайте Государственной думы РФ, 22 июля инициатива была принята в третьем, окончательном чтении.

Это стало первым законом, который российские парламентарии подготовили после того, как российскую Конституцию переписали под президента Владимира Путина. Правки в основной закон страны начали вносить после июньского референдума, который проходил с нарушениями и фальсификациями.

Данный документ признает экстремизмом не только нарушение территориальной целостности РФ, но и отчуждение части ее территории. Таким образом, призывы вернуть Крым приравниваются к призывам к экстремизму.

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Нарушителям нового закона грозит штраф до 60 тыс. рублей, если это сделал чиновник – 100 тыс., а если юридическое лицо – до 300 тыс. В то же время если призывы осуществлялись в СМИ или интернете, штрафы будут еще выше.

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Больше о том, чем еще угрожают нашей стране путинские правки к Конституции РФ, читайте в материале "Путин переписал Конституцию России: к чему готовиться Украине и миру".

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Россия штрафы Крым Украина экстремизм патриотизм

Источник: Сегодня

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