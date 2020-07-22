В России ввели огромные штрафы за лозунг "Крым – это Украина"

Нижняя палата российского парламента приняла инициированную членами путинской партии "Единая Россия" поправку, которая вводит наказании за призывы вернуть Украине незаконно аннексированный Крымский полуостров.

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Как сообщили на сайте Государственной думы РФ, 22 июля инициатива была принята в третьем, окончательном чтении.

Это стало первым законом, который российские парламентарии подготовили после того, как российскую Конституцию переписали под президента Владимира Путина. Правки в основной закон страны начали вносить после июньского референдума, который проходил с нарушениями и фальсификациями.

Данный документ признает экстремизмом не только нарушение территориальной целостности РФ, но и отчуждение части ее территории. Таким образом, призывы вернуть Крым приравниваются к призывам к экстремизму.

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Нарушителям нового закона грозит штраф до 60 тыс. рублей, если это сделал чиновник – 100 тыс., а если юридическое лицо – до 300 тыс. В то же время если призывы осуществлялись в СМИ или интернете, штрафы будут еще выше.

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Больше о том, чем еще угрожают нашей стране путинские правки к Конституции РФ, читайте в материале "Путин переписал Конституцию России: к чему готовиться Украине и миру".

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