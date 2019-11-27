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В России закроют компанию, которая попала под санкции из-за Крыма

27 ноября, 12:28

В 2017 году "Интеравтоматика" поставляла на аннексированный полуостров турбины Siemens

/ Фото: AFP

Руководство одной из российских компаний, которые попали под западные санкции из-за нарушения суверенитета Украины в Крыму, решило ее ликвидировать.

Речь идет о ЗАО "Интеравтоматика", которое внесли в "черный список" ЕС из-за поставок газовых турбин Siemens на аннексированный Россией полуостров.

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Напомним, скандал разразился летом 2017 года – оказалось, что две немецкие газовые турбины, которые ранее были поставлены в Россию, вопреки европейским санкциям отправили морем в аннексированный Крым для использования на электростанции в Севастополе. Позже на полуострове заметили еще две турбины Siemens.

После этого Siemens приостановила все договорные обязательства с "Интеравтоматикой", но состоянием на октябрь-2019 все еще владела 46% акций российской компании. Директор Siemens в России Александр Либеров заявил о планах компании выйти из капитала "Интеравтоматики".

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На фоне санкций в 2018 году выручка "Интеравтоматики" составила 507 млн рублей (около 8 млн долларов), что втрое меньше, чем в 2017 году. При этом чистая прибыль снизилась впятеро и составила 51 млн рублей.

В Siemens не стали комментировать ликвидацию "Интеравтоматики".

Напомним, этой весной президент США Дональд Трамп продлил санкции в отношении российских граждан и компаний, которых в Вашингтоне считают ответственными за подрыв демократических процессов и институтов в Украине.

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Крым банкротство siemens аннексия Крыма санкции против России турбины

Источник: Интерфакс

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