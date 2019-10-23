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В России завершили расследование по украинскому экс-министру Рудьковскому

23 октября, 11:14

Бывшего чиновника и народного депутата подозревают в нападении на российское посольство

Николай Рудьковский

Николай Рудьковский / Фото: Сегодня

Следственный комитет России завершил расследование по уголовному делу в отношении бывшего министра транспорта Украины Николаю Рудьковскому и готово передать обвинительный акт суд. Ему вменяют нападение на российское посольство в Киеве. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Уголовное дело в отношении Рудьковского выделено в отдельное производство и направлено в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", – сообщила она.

В СК РФ напомнили, что бывший министр и нардеп подозревается в нападении на посольство России в Киеве 14 июня 2014 года вместе с другими активистами, когда было заброшено здание дипмиссии камнями и повреждены рядом стоящие дипломатические автомобили. По данным российского следствия, Рудьковский принимал в этом активное участие.

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"Действия указанных лиц нарушили нормальный порядок работы посольства, а также причинили имущественный ущерб Министерству иностранных дел России на общую сумму более 14 млн рублей", – добавила Петренко.

Как сообщали новости "Сегодня", задержали Рудьковского в Москве 1 октября 2018 года, после чего отправили его в следственный изолятор, продлевая сроки ареста.

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Отметим, что в мае того же года стало известно о задержании скандального экс-министра в ОАЭ с фальшивым паспортом. Стало известно, что задержание произошло в начале апреля, после чего Рудьковский до конца месяца провел в местной тюрьме.

Напомним, Рудьковский был министром транспорта и связи времен президентства Виктора Ющенко, а также народным депутатом от Партии регионов с 2012 по 2014 год. В 2008 году разгорелся скандал с участием Рудьковского из-за его полетов Париж. По версии следствия, он подозревался в растрате 400 тысяч гривен.

Также сообщалось, что Рудьковский попался еще на одном вояже – кроме Парижа, он махнул еще и в Токио. Сотрудники МВД обнаружили еще одну подозрительную командировку чиновников Минтранссвязи, которая стоила государству больше 100 тысяч гривен.

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Россия расследование Рудьковский экс-министр

Источник: Сегодня

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