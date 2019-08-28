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В России заявили, что обмен заложников Кремля пока откладывается: названа причина

28 августа, 10:17

Адвокат крымских предателей посетовал на отсутствие указа о помиловании

/ Фото: Pixabay

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной якобы переносится на неопределенный срок. Об этом заявил адвокат Валентин Рыбин, который представляет интересы крымчан Максима Одинцова, Александра Баранова и россиянина Евгения Мефедова.

"Пока переносится обмен. Пока нет указа о помиловании, скорее всего, есть некие силы в офисе Владимира Зеленского, которые хотят сорвать обмен, обрушить его рейтинг", — сказал он.

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Ранее Рыбин заявлял, что дата уже определена, но отказался ее называть.

Напомним, Одинцов и Баранов были признаны в Украине виновными в дезертирстве, государственной измене и осуждены к 14 и 13 годам лишения свободы соответственно. Фигурант дела о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе Мефедов, на данном этапе обвиняется в сепаратизме и был отпущен под залог 19 августа.

В тренде
В России заявили, что обмен заложников Кремля пока откладывается: названа причина

Новости "Сегодня" также писали, что переговоры России и Украины об обмене лиц, удерживаемых в обеих странах, дошли до финальной стадии, сейчас уточняются списки для обмена и в них включат моряков, которых задержали после инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

Звучали предположения, что обмен состоится до конца августа, и моряки "точно вернутся" в Украину. Кроме моряков, Киеву могли передать и других удерживаемых лиц.

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Источник: ТАСС

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