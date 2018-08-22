В России заявили, что оснований для перевода Сенцова в другую колонию нет

Сегодня, 21:34

Сенцов в письменной форме отказался от госпитализации в Лабытнангскую городскую больницу.

Олег Сенцов. Фото: Facebook
Олег Сенцов. Фото: Facebook

В управлении ФСИН в Ямало-Ненецком автономном округе сообщили, что нет оснований для перевода украинского режиссера Олега Сенцова в другую колонию. Об этом сказал начальник управления ФСИН по региону Александр Новиков, передает ТАСС.

"Юридических оснований, предусмотренных статьей 81 УИК (Уголовно-исполнительного кодекса РФ – ред.) для принятия решения об этапировании осужденного Олега Сенцова в другое исправительное учреждение, нет", – цитирует издание слова Новикова.

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Также начальник управления ФСИН отметил, что Сенцов в письменной форме отказался от госпитализации в Лабытнангскую городскую больницу.

Как сообщалось, во вторник, 21 августа наступил сотый день с начала голодовки украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова в российской тюрьме. В связи с этим представители международных правозащитных организаций, общественные деятели и политики высказались с призывом освободить Сенцова и остальных "пленников Кремля", а в некоторых городах даже прошли массовые пикеты.

Напомним, США обратились к России из-за Сенцова.

Сенцов удерживается Кремлем в исправительной колонии №8 "Белый медведь" в российском городе Лабытнанги по сфабрикованному обвинению в создании и руководстве террористической организацией. Украинец начал голодовку, требуя освобождения всех украинских узников Кремля. В то же время Олег выступил против голодовки другого украинского узника Кремля – активиста Александра Кольченко, который отказался от еды в поддержку Сенцова.

Кроме того, украинец не стал просить о помиловании. Отказ помиловать Сенцова уже прокомментировали в Кремле.

Ранее журналисты "Сегодня" выяснили, какие существуют варианты освобождения Сенцова:
колония, Сенцов, политзаключенный

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