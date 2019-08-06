В России заявили, что Волкер предложил Суркову встречу по Донбассу

Новая встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова может состояться в конце августа. С таким предложением выступила американская сторона, хотя Москва еще не ответила.
Переговоры представителей от США и России ведутся с 2017 года.
"Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер отправил запрос на встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым", – сообщил журналистам директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого в РФ называют приближенным к Суркову.
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В то же время информированный источник сообщил, когда Волкер предложил провести встречу.
"Курт Волкер предлагает организовать встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в конце августа", – сказал собеседник и добавил, что Кремль пока не дал ответ на предложение американцев.
До настоящего момента состоялось четыре встречи помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя госдепартамента США Курта Волкера. Первая – 21 августа в Минске, вторая и третья – в Белграде 7 октября и 13 ноября 2017 года соответственно, четвертая – в Дубае 26 января 2018 года.
Как сообщали новости "Сегодня", в марте нынешнего года Волкер говорил, что возобновление переговоров с РФ возможно после выборов президента Украины.
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