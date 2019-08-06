Представитель Госдепа и помощник Путина встречались четыре раза, но последний раз полтора года назад

Курт Волкер и Владислав Сурков. Фото: ua.usembassy.gov

В России заявили, что Волкер предложил Суркову встречу по Донбассу https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D1%80%20%D0%B8%20%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D1%80%20%D0%B8%20%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2 2019-08-06T13:45:18+03:00 Политика Представитель Госдепа и помощник Путина встречались четыре раза, но последний раз полтора года назад

Новая встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова может состояться в конце августа. С таким предложением выступила американская сторона, хотя Москва еще не ответила.

Переговоры представителей от США и России ведутся с 2017 года.

"Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер отправил запрос на встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым", – сообщил журналистам директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого в РФ называют приближенным к Суркову.

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В то же время информированный источник сообщил, когда Волкер предложил провести встречу.

"Курт Волкер предлагает организовать встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в конце августа", – сказал собеседник и добавил, что Кремль пока не дал ответ на предложение американцев.

До настоящего момента состоялось четыре встречи помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя госдепартамента США Курта Волкера. Первая – 21 августа в Минске, вторая и третья – в Белграде 7 октября и 13 ноября 2017 года соответственно, четвертая – в Дубае 26 января 2018 года.

Как сообщали новости "Сегодня", в марте нынешнего года Волкер говорил, что возобновление переговоров с РФ возможно после выборов президента Украины.

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