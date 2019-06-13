В России заявили о "форточке возможностей" с Украиной

В Москве все еще верят в нормализацию отношений с Киевом, но первый шаг делать не собираются

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov.

После того, как президент России Владимир Путин своеобразно прокомментировал первые действия своего украинского коллеги Владимира Зеленского, в министерстве иностранных дел РФ заявили о возможности нормализировать российско-украинские отношения.

Об этом 13 июня заявил журналистам статс-секретарь — замглавы МИД России Григорий Карасин.

"Есть форточка возможностей, главное чтобы в эту форточку возможностей посылались конструктивные сигналы", – сказал он,

Кроме того, дипломат повторил уже ставшие привычными установки Кремля о "русофобских комментариях и призывах" украинской власти.

"Я думаю, что есть реальная возможность, но надо работать", – резюмировал Карасин.

Напомним, что, несмотря на военную агрессию Кремля против Украины, Путин также сделал циничное заявление о нормализации отношений между двумя странами в будущем.

А тем временем МИД Украины призывал усилить политическое, экономическое и санкционное давление на Россию из-за новой волны преследований крымских татар на временно оккупированном полуострове Крым.

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