В России заявили о "форточке возможностей" с Украиной
В Москве все еще верят в нормализацию отношений с Киевом, но первый шаг делать не собираются
После того, как президент России Владимир Путин своеобразно прокомментировал первые действия своего украинского коллеги Владимира Зеленского, в министерстве иностранных дел РФ заявили о возможности нормализировать российско-украинские отношения.
Об этом 13 июня заявил журналистам статс-секретарь — замглавы МИД России Григорий Карасин.
"Есть форточка возможностей, главное чтобы в эту форточку возможностей посылались конструктивные сигналы", – сказал он,
Кроме того, дипломат повторил уже ставшие привычными установки Кремля о "русофобских комментариях и призывах" украинской власти.
"Я думаю, что есть реальная возможность, но надо работать", – резюмировал Карасин.
Напомним, что, несмотря на военную агрессию Кремля против Украины, Путин также сделал циничное заявление о нормализации отношений между двумя странами в будущем.
А тем временем МИД Украины призывал усилить политическое, экономическое и санкционное давление на Россию из-за новой волны преследований крымских татар на временно оккупированном полуострове Крым.
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