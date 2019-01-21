В России заявили о готовности отправить наблюдателей на выборы в Украине
Заместитель Лаврова рассказал о планах России и озвучил одно опасение
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва собирается отправить своих наблюдателей за президентскими выборами в Украине.
"Да, мы планируем отправить наших наблюдателей и принять участие в миссии в соответствии со всеми критериями ОБСЕ", – сказал он.
В то же время Грушко он не исключает провокаций, которые в Украине, по его словам, якобы могут утроить против российских представителей.
"Украина является страной — членом ОБСЕ. Так что мы исходим из того, что обязательства, которые Киев взял на себя, вступая в эту организацию и присоединяясь к основополагающим документам, будут полностью выполняться украинской стороной. В противном случае будет очень печально", – подчеркнул дипломат.
Напомним, на днях министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что ОБСЕ пригласила Россию на выборах президента Украины. Но тогда он не раскрыл планы Кремля насчет того, отправит ли РФ своих наблюдателей.
В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин предупредил Бюро по демократическим институтам и правам человека, что его ведомство не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентских выборах в Украине.
Кроме того, как мы уже писали, Центральная избирательная комиссия в день старта президентских выборов в Украине своим постановлением ликвидировала пять избирательных участков в России.
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