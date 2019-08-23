В российских СМИ "просочилась" информация, попал ли Сенцов в списки обмена пленными

Почему Сенцов не попал в списки на обмен - не уточняется

Олег Сенцов / Фото: Facebook

Режиссера Олега Сенцова не включили в список обмена, который согласовывают Россия и Украина. Об этом пишет российская газета "Коммерсант" со ссылкой на информированные источники.

Также издание утверждает, что в списки для обмена не включен российский пропагандист Кирилл Вышинский. Якобы он отказался от обмена и "намерен добиваться своего оправдания и освобождения".

Собеседники российской газеты не уточнили, почему в списки не попал Сенцов.

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Напомним, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков ранее заявил о возможности скорого обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами, в числе которых будут и украинские моряки.

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Как мы писали ранее,переговоры России и Украины об обмене лиц, удерживаемых в обеих странах, дошли до финальной стадии, сейчас уточняются списки для обмена и в них включат моряков, которых задержали после инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, заявил "Коммерсанту" источник, близкий к переговорам.

По его сведениям, обмен состоится до конца августа, и моряки "точно вернутся" в Украину. Он допустил, что, кроме моряков, Киеву могут передать и других удерживаемых лиц. Возможна ли передача Украине осужденного на 20 лет лишения свободы режиссера Олега Сенцова, он не знает.

Информацию о том, что процесс обмена запущен, изданию подтвердил украинский дипломат. Источник в Офисе президента Украины сказал, что принципиальная договоренность об освобождении моряков была достигнута в ходе телефонного разговора Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным 11 июля.

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