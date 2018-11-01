В санкционных списках Кремля нашли "ошибку"

Сегодня, 14:35

Владелец галереи искусств Евгений Карась, который оказался в санкционном списке, считает, что попал в него по ошибке

Евгении Караси. Фото: facebook.com
Евгении Караси. Фото: facebook.com

Вокруг списков украинцев, против которых Россия вводит санкции, разгорелась дискуссия – не закралась ли в документ ошибка.

Так, владелец галереи искусств Евгений Карась, который оказался в санкционном списке, считает, что попал в него по ошибке, поскольку является полным тезкой Евгения Карася – лидера националистической организации С14.

"Попал в санкционный список врагов России в очень яркой компании под № 119 из 322 самых опасных граждан. Вот, что значит иметь полного тезку радикала и более доступные данные. Теперь нужно угадать, я действительно настолько опасен или нас в очередной раз перепутали ;)", - написал он у себя в Facebook.

Лидер националистической организации также считает, что в документе допущена ошибка.

"В спиcке Ильенко, Кохановский, Аваков и... Евген Карась. Но не Васильевич. А Валериевич. Владелец художественной галереи, а не лидер С14", - написал националист в Facebook.

Впрочем, до конца не известно, была допущена ошибка или нет, поскольку владелец галереи Карась открыто выступал с критикой действий России в Крыму.

Как сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев 1 ноября подписал постановление правительства РФ № 1300 о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. 

В обновленный черный список РФ помимо ряда нардепов, политиков, общественных деятелей и бизнесменов из топовых украинских официальных лиц был включен спикер Верховной Рады Андрей Парубий, замглавы ВРУ Оксана Сыроид, ряд народных депутатов из разных фракций и отдельные министры украинского правительства.

Ранее на официальном сайте Кремля был опубликован указ президента РФ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на санкции Украины против РФ. Правительству РФ было поручено "определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры", а также "определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц".
Россия, Украина, санкции, списки

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"Сегодня"

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