В САП рассказали, в чем подозревают Садового и других львовских чиновников

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подозревает мэра Львова Андрея Садового и других чиновников Львовского горсовета в злоупотреблении служебными положением в земельных вопросах, сообщает пресс-служба ведомства.

В САП подтвердили, что сегодня прокуроры сообщили о подозрении должностным лицам Львовского городского совета, злоупотребления которых во время операций с земельными участками, расположенными на территории Рясное-Русского сельского совета Львовской области, нанесли ущерб гражданам и государству на сумму свыше 93,5 млн грн.

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"В 2015 году в правоохранительные органы обратились более 60 граждан с заявлениями о незаконном отчуждении принадлежащей им земли. В ходе расследования этих фактов установлено и подтверждено выводами экспертов и специалистов, что действительно более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского городского совета, в нарушение требований действующего законодательства, без аукциона по заниженной стоимости как земли промышленности. Кроме того, выяснилось, что проданный земельный участок вообще не принадлежит территориальной громаде города Львова, а фактически принадлежит к землям Рясное-Русского сельского совета Львовской области как земля сельскохозяйственного назначения", – заявили в ведомстве.

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Львовских чиновников подозревают в совершении коррупционного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Сразу после вручения подозрений прокуроры САП направили ходатайство об избрании указанным лицам мер пресечения.

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