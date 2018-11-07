В СБУ показали, что обнаружили при обыске у матери погибшего нардепа Бережной

Во вторник, 6 ноября, прошли обыски у матери погибшего экс-нардепа Ирины Бережной – Елены Бережной, а уже в среду спецслужба опубликовала фото и подробности результатов обыска – в частности, было обнаружено письмо на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова, слиток золота и оружие.

"Сотрудники обнаружили также письмо к министру иностранных дел государства-агрессора С.Лаврову о необходимости активизации деятельности российских организаций в Украине", – говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Кроме того, при обыске у женщины был обнаружен килограммовый слиток золота, отметили в спецслужбе.

Также в результате обысков у лидера "Союза левых сил" Василия Волги сотрудники СБУ изъяли у него оборудование для ведения тайных переговоров и "магнитные носители информации, указывающие на его сотрудничество со страной-агрессором".

"У нескольких других фигурантов изъяты незарегистрированное оружие и пророссийская атрибутика", – добавили в СБУ.

Напомним, спикер СБУ Елена Гитлянская сообщила, что действительно проводились обыски у ряда представителей пророссийской общественной организации, в том числе и у Бережной. Обыски проводили в рамках уголовного производства ч.1 ст.109 и ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Как сообщалось, 5 ноября Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-председателю Апелляционного суда Крыма Валерию Чернобуку, который подозревается в совершении государственной измены.