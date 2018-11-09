В СБУ рассказали, кому Кремль "отдал победу" на "выборах" на Донбассе
Грицак заявил, что Россией уже "нарисованы" предварительные результаты волеизъявления в "Л/ДНР"
Выборы в т.н. "ДНР" должен выиграть Денис Пушилин с 55% голосов, а в "ЛНР" – Леонид Пасечник – 63%. Такие предварительные результаты "нарисовали" в Кремле, заявил на брифинге глава СБУ Василий Грицак.
Он объяснил, Россия никогда не рассматривала вариант включения в свой состав "Л/ДНР", а нужны они ей только для того, чтоб "впихнуть" обратно Украине в виде федерального или автономного образования. Это позволило бы ветировать любое решение Киева по евроинтеграции и вступлению Украины в НАТО.
"Они ("выборы" – Ред.) не соответствуют ни украинскому законодательству, ни "минскому процессу", но Россия заявляет, что однозначно признает их результаты. И это в целом прогнозируемо, поскольку эти бутафорские "выборы" – именно их спектакль, где продюсерами, сценаристами, режиссерами выступают представители администрации президента РФ. Жители оккупированного Донбасса – это даже не актеры, а, к сожалению, только статисты", – сказал Грицак.
Глава СБУ объяснил, что выборы "ведет" Москва, а результаты уже заранее определены администрацией президента РФ.
"Согласно нашим данным, предварительно уже "нарисовали" для "победы" Пушилина в так называемой "ДНР" – 55%, Пасечника в "ЛНР" – 63%, и явку указать 70% избирателей", – подчеркнул он.
Отметим, что "волеизъявление" запланировано на 11 ноября, но сейчас у оккупантов кипит работа по привлечению людей на "избирательные участки" и достижению нужного результата. Как сообщалось, боевики даже стянули в Донецк десятки танков и артиллерию, а войска привели в боеготовность на случай возможных бунтов и акций протестов местного населения, так как знают о недовольстве граждан "русским миром".
Украина и Запад уже готовят меры для организаторов и участников этого действа. Так, министр иностранных дел Павел Климкин рассказывал, какое наказание ждет Россию за "выборы" на Донбассе. По его словам, в Европейском Союзе могут принять решение по санкциям против причастных к данному мероприятию в ОРДЛО.
В свою очередь секретарь СНБО Александр Турчинов перечислил статьи, которыми обещает наказать всех причастных к "выборам". По его словам, никому не удастся избежать ответственности. Украинское законодательство предполагает большие тюремные сроки и конфискацию имущества.
В свою очередь мировое сообщество уже четко дало понять, что данное мероприятие боевиков, организованное Россией, противоречит Минским соглашениям. В данном духе высказывались в США, ОБСЕ, Евросоюзе и других странах. В конце октября состоялось заседание Совбеза ООН по Украине, на котором ряд стран признал незаконными "выборы" на Донбассе.
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