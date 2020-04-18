В СБУ сообщили подробности операции по задержанию Шайтанова

Суд применил к Шайтанову меру пресечения в виде содержания под стражей

Заместитель начальника Главного Управления СБУ Виталий Маяков сообщил, что задержание генерал-майора Шайтанова 14 апреля стало результатом продолжительной, чрезвычайно сложной, многоходовой спецоперации, которая проводилась Службой безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры.

Об особенностях спецоперации он рассказал в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

В ходе досудебного расследования было собрано достаточно доказательств, которые позволили задержать генерал-майора Шайтанова 14 апреля. В этот же день ему было сообщено о подозрении в совершении государственной измены и подстрекательстве к совершению террористического акта. И 15 апреля судья, рассмотрев предоставленные ему материалы и ходатайства, сделал выводы о наличии причин для применения к Шайтанову меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщали новости "Сегодня", после задержания Валерия Шайтанова СБУ опубликовала запись разговоров генерала с куратором из ФСБ Игорем Егоровым. На записях также фигурирует и завербованный Шайтановым агент – гражданин Украины. Вся эта троица в разное время обсуждала между собой подготовку убийства добровольца Адама Осмаева. 15 апреля суд разрешил арестовать генерала на 60 дней.

Позже был задержан второй фигурант по делу Шайтанова. Им оказался бывший сотрудник Центра спецопераций "А" СБУ, который также поддерживал контакты с куратором ФСБ. Возможно, это тот третий человек из опубликованных записей. У него дома нашли большой арсенал оружия и боеприпасов.

Смотрите видео: задержание Шайтанова:

Видео: СБУ

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