В Сенате хотят узнать ,что адвокат Трампа "накопал на Украину"

Личного адвоката американского президента Руди Джулиани призывают выступить в Сенате США на тему его недавней поездки в США.
С этим к нему в эфире телеканале CBS обратился председатель юридического комитета верхней палаты американского Конгресса, республиканец Линдси Грэм.
"Руди, если ты хочешь прийти и рассказать нам, что ты нашел, я буду рад поговорить с тобой. Мы можем посмотреть на то, что накопал Руди, что имеет Джо Байден , Хантер Байден, – на все, что вы хотите посмотреть уже после импичмента. Но если Руди хочет прийти в юридический комитет и дать показания о том, что он нашел, он может это сделать", – сказал сенатор Грэм в программе "Лицом к нации".
При этом он уточнил, что на самом деле не знает, какую именно информацию собрал Джулиани.
Кроме того, Линдси Грэм назвал "узкопартийной чушью" то, что происходит вокруг импичмента президента Дональда Трампа и обещал, что, дойдя до Сената, этот процесс очень скоро завершится.
"Это дело дойдет до Сената и очень быстро умрет. Я приложу все усилия, чтобы оно умерло. Я пытаюсь дать достаточно четкий сигнал о том, что именно я решил. Я не хочу изображать из себя справедливого судью", – добавил он.
Напомним, 3 декабря Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал отчет об импичменте по обвинению президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью. В отчете говорится, что Трамп оказывал давление на Украину, которая должна была помочь ему победить на президентских выборах 2020 года, и впоследствии препятствовал Конгрессу в расследовании.
Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.
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