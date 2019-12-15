В Сенате хотят узнать ,что адвокат Трампа "накопал на Украину"

Руди Джулиани пригласили в Сенат - пока что в добровольном порядке

Линдси Грэм / Фото: REUTERS/Erin Scott

Личного адвоката американского президента Руди Джулиани призывают выступить в Сенате США на тему его недавней поездки в США.

С этим к нему в эфире телеканале CBS обратился председатель юридического комитета верхней палаты американского Конгресса, республиканец Линдси Грэм.

"Руди, если ты хочешь прийти и рассказать нам, что ты нашел, я буду рад поговорить с тобой. Мы можем посмотреть на то, что накопал Руди, что имеет Джо Байден , Хантер Байден, – на все, что вы хотите посмотреть уже после импичмента. Но если Руди хочет прийти в юридический комитет и дать показания о том, что он нашел, он может это сделать", – сказал сенатор Грэм в программе "Лицом к нации".

Реклама

При этом он уточнил, что на самом деле не знает, какую именно информацию собрал Джулиани.

Кроме того, Линдси Грэм назвал "узкопартийной чушью" то, что происходит вокруг импичмента президента Дональда Трампа и обещал, что, дойдя до Сената, этот процесс очень скоро завершится.

В тренде Нового главу НАПК могут объявить уже 16 декабря

"Это дело дойдет до Сената и очень быстро умрет. Я приложу все усилия, чтобы оно умерло. Я пытаюсь дать достаточно четкий сигнал о том, что именно я решил. Я не хочу изображать из себя справедливого судью", – добавил он.

Напомним, 3 декабря Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал отчет об импичменте по обвинению президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью. В отчете говорится, что Трамп оказывал давление на Украину, которая должна была помочь ему победить на президентских выборах 2020 года, и впоследствии препятствовал Конгрессу в расследовании.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама