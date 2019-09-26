В Сенате США призвали расследовать задержки военной помощи Украине

Сенатор потребовал предоставить информацию о том, почему Пентагон не сумел вовремя оказать финансовую помощь Украине

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Сенаторы Демократической партии США призвали Пентагон расследовать задержку финансовой помощи Украине. Поводом для этого стали подозрения в том, что президент США Дональд Трамп пытался использовать ее в качестве рычага давления на украинские власти в вопросе расследования против сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена, сообщила в среду газета "Хилл".

"Данная задержка, по всей видимости, препятствовала законному обязательству Пентагона осуществлять военную помощь Украине в критический момент, она провоцирует серьезные вопросы о том, были ли представители министерства обороны вовлечены в какие-либо схемы по оказанию давления на политического оппонента (на Украину – Ред.), – говорится в письме демократа от штата Иллинойс Ричарда Дурбина, адресованном генинспектору Пентагона Гленну Файну. - Крайне важно, чтобы ваше ведомство своевременно провело тщательный анализ возможной роли министерства обороны в данных обвинениях и предоставило ваши заключения комитетам Конгресса по обороне".

В своем обращении Дурбин потребовал от Файна предоставить информацию о том, почему Пентагон не сумел вовремя оказать финансовую помощь Украине, было ли поручено кому-либо из сотрудников Пентагона замедлить или остановить выделение средств. Кроме того, демократ в своем письме поинтересовался, был ли кто-либо из служащих Пентагона осведомлен о подобных просьбах со стороны президента или его сотрудников.

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Ранее министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что в ведомстве не увидели попыток правительства США заблокировать предоставление военной помощи Киеву.

Как сообщалось, США восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.

Речь идет как минимум о 250 млн долларов по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, еще более 140 млн долларов будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства.

В конце августа американская газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине.

Как отмечала газета, президент хотел убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства были заморожены. Позднее издание информировало, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил 1,5 млрд долларов.

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