В этом году в курортном городе Польши поговорят о будущем Европы и вызовах, которые стоят перед европейскими странами

Фото: http://www.forum-ekonomiczne.pl/

Экономический форум в курортном городке Крыниця-Здруй пройдет 3-5 сентября под лозунгом "Европа завтрашнего дня. Сильная, но какая именно?". Традиционная встреча в польских Бескидах ежегодно собирает более 4,5 тыс ведущих политиков, чиновников, экспертов и журналистов из более чем 60 стран мира.

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В этом году в рамках 29-го Экономического форума пройдет более 250 дискуссионных панелей. Спикеры и гости обсудят как экономические вызовы, которые стоят на повестке дня перед европейскими государствами, так и вопросы безопасности всего континента.

В тренде В сентябре в польской Крынице пройдет ежегодный экономический форум

Уже второй год подряд сайт "Сегодня" выступает информационным партнером ежегодного Экономического форума, организатором которого является Фонд "Институт восточноевропейских исследований".

Ежегодный Экономический форум в Крынице-Здруй еще называют "польским Давосом". Впервые экономический форум в Крынице-Здруй прошел 29 лет назад. Идея конкурировать с Всемирным экономическим форумом, который ежегодно проходит зимой в Давосе, принадлежит Зигмунту Бердыховскому – бывшему депутату польского Сейма, в свое время участвовавшему в подпольной деятельности "Солидарности", за борьбу с коммунизмом был дважды арестован и приговаривался к лишению свободы.

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