В штабе Зеленского сделали заявление по курсу Украины на ЕС и НАТО

Избранный президент заявлял, что не собирается менять курс Украины на интеграцию в Европейский союз,

Фото: Facebook

Избранный президент Украины Владимир Зеленский планируют поддерживать курс действующего лидера Петра Порошенко на интеграцию страны в Европейский союз и в НАТО. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил советник Зеленского по вопросам коммуникации с международными партнерами Святослав Юраш.

"Всю (избирательную) кампанию мы постоянно повторяли про Евроатлантику, курс на которую мы прекращать не собираемся. Более того, мы собираемся его всячески поддерживать", - сказал он.

Юраш также подчеркнул, что и сам Зеленский в ходе избирательной кампании обозначил свою позицию по этому вопросу. В частности, избранный президент ранее заявлял, что не собирается менять курс Украины на интеграцию в Европейский союз, а для подтверждения курса на членство в НАТО, по его мнению, необходимо провести референдум.

19 февраля президент Петр Порошенко подписал принятый парламентом закон о внесении изменений в Конституцию по закреплению курса Украины в Европейской Союз и НАТО.

Одновременно в статью о полномочиях самого президента вписана фраза о том, что он становится "гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и НАТО".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В штабе Зеленского сделали заявление по курсу Украины на ЕС и НАТО". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"