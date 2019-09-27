В скандале с Трампом и Зеленским увидели "руку Кремля"

Россия может быть причастна к скандалу с телефонным разговором президентов США и Украины, стенограмма которого была опубликована из-за подозрений на то, что Дональд Трамп оказывал давление на Владимира Зеленского.
Об этом спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила 27 сентября в эфире телеканала MSNBC.
"Я думаю, что Россия приложила к этому руку", – сказала Пелоси.
Не став уточнять, что именно она под этим подразумевает, председательница нижней палаты Конгресса провела аналогию с вмешательством Кремля в избирательный процесс в Соединенных Штатах.
Стоит отметить, что Пелоси является инициатором процедуры импичмента, начатой в Конгрессе в отношении Дональда Трампа.
По этому поводу она добавила: "Это не повод для радости. Это очень печальное время для нашей страны. Импичмент президента является настолько же серьезным вопросом, как объявление войны и некоторые другие полномочия, предоставленные нам Конгрессом".
Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте.
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