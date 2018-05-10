"В словах Волкера есть логика": Джемилев назвал два варианта освобождения Крыма

Наиболее приемлемыми вариантами для возвращения оккупированного Крыма будет распад Российской Федерации по примеру СССР либо отстранение президента РФ Владимира Путина от власти.

Об этом рассказал "Апострофу" народный депутат, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Он прокомментировал слова спецпредстаителя США по Украине Курта Волкера, сравнившего освобождение Балтии из-под СССР с таким же вариантом по деоккупации Крыма.

"Ну, в общем-то, в его словах есть логика. Волкер, видимо, имеет в виду распад СССР и освобождение балтийских стран. Мы тоже об этом говорим – это один из вариантов. Второй вариант – это смещение главного режиссера захвата Крыма Путина. То есть эти два варианта наиболее приемлемы – смещение Путина или же распад Российской Федерации. Я не думаю, что то, о чем мы говорим – уход Путина или распад России – растянется надолго. Сейчас время динамичное, и санкции достаточно эффективны. Не совсем достаточно для того, чтобы это было быстрее. Но они делают свое дело и, в конечном счете, приведут к таким результатам", – сказал Джемилев.

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Политик подчеркнул, что Украина не заинтересована в военном решении вопроса, так как это приведет к уничтожению Россией крымскотатарского народа, как было в Чечне.

"И вообще сейчас там такая милитаризация, что Крым может превратиться в необитаемый полуостров. Они туда навезли ядерного оружия, те же "Искандеры". В общем, там полно всякой гадости", – добавил Джемилев.

Как недавно рассказывал экс-посол Украины в Хорватии (2010-2017) и в Боснии и Герцеговине (2011-2017) Александр Левченко, если с РФ договориться о возвращении Крыма – вопрос Донбасса решится автоматически. Он считает, что для Путина полуостров важнее, чем восток Украины.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

После установления контроля над Крымом российской оккупационной властью на полуострове ухудшилась ситуация с правами человека, что констатируют не только украинские омбудсмены, но также международные организации, в том числе была принята резолюция ПАСЕ.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.