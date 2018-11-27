В случае агрессии мне потребуются минуты, чтобы организовать эффективную защиту Украины – Порошенко

Глава государства также сообщил, что в случае осуществления РФ агрессии будет проведена частичная мобилизация в армию

Президент Петр Порошенко отмечает, что после введения военного положения не будут применяться никакие ограничения конституционных прав и свобод граждан нашего государства.

"Главное, если не будет открытого вторжения России за пределами операции Объединенных сил на востоке и незаконно аннексированного Крыма, я подчеркиваю, и это моя принципиальная позиция – никаких ограничений конституционных прав и свобод не произойдет", – сказал глава государства в интервью украинским телеканалам. – "Проводите концерты, ходите в банки. Не надо бежать в магазины и скупать спички и соль... Никаких ограничений на снятие депозитов, операций по обмену валют, поездок за границу для украинских граждан не будет", – подчеркнул Петр Порошенко.

Президент отметил, что поручил председателю Национального банка провести соответствующую разъяснительную работу с банками.

"Для российских граждан эти ограничения будут введены. И я думаю, что это вполне оправдано. Потому что нам создать через соответствующий безвизовый режим здесь, в середине, дополнение к пятой колонне, которая и так здесь работает – абсолютно безответственно", – в то же время добавил Порошенко.

Глава государства также акцентировал внимание на том, что решение о введении военного положения носит превентивный характер.

О необходимости введения особого правового режима в определенных областях президент отметил, что он нужен для оперативной реакции украинских Вооруженных Сил в случае агрессии России.

"Для чего? Если произойдет агрессия – мне потребуются минуты для того, чтобы организовать эффективную защиту Украины", – сказал Петр Порошенко.

Глава государства также сообщил, что в случае осуществления РФ агрессии будет проведена частичная мобилизация в армию.

"Если будет агрессия – будет мобилизация частичная. В первую очередь, будет мобилизован резерв первой очереди, где "дембеля" и сейчас пакуют рюкзаки и пишут в военкоматы о своей готовности стать на защиту Украины", – констатировал он. - "И это уже будут не аватары и дизертиры, которых было очень много при мобилизации 2014 года, а это уже подготовленные воины с опытом АТО, которые знают в какой части они будут служить, имеют профессиональную подготовку. И сразу же, с первых минут мы существенно нарастим численность наших Вооруженных Сил, перераспределение финансовых ресурсов, обеспечим всем в необходимом количестве наши Вооруженные Силы и заставим противника отвечать за нарушение государственной границы Украины".

Напомним, Петр Порошенко в интервью каналу "Украина" заявил, что необходимость ввести в Украине военное положение вызвана угрозой полномасштабной войны с РФ, что подтверждается увеличением военного контингента России возле украинской границы.

Напомним, 27 ноября Верховная Рада приняла закон, которым ввела в действие указ президента о введении военного положения на 30 суток.

Больше о введении военного положения в некоторых областях Украины читайте в материале сайта "Сегодня": Введение военного положения в Украине: хроника событий онлайн.