В случае нападения России зарплаты военным повысят – Порошенко

Глава государства объяснил, что запланированное повышение денежного обеспечения с 1 января может начаться раньше при одном условии

Президент Украины Петр Порошенко посетил 169-й учебный центр ("Десна") Сухопутных войск ВСУ в Черниговской области. Он пообещал увеличить зарплаты военным в случае полномасштабного вторжения России.

По его словам, враг поплатится серьезными потерями, если решит вторгнуться большими силами на украинскую землю.

"В случае факта наземной агрессии РФ против Украины на суше дал задание подготовить документы и ввести повышенное денежное обеспечение для украинских военных не с 1 января, как планировалось, а со дня начала агрессии. Украинским воинам необходимо повышать мастерство и уровень боевой подготовки, чтобы в случае наземной агрессии враг потерпел поражение и заплатил высокую цену за безответственное решение о вторжении на территорию Украины. Нам важно держать порох сухим и быть готовыми в любой момент дать отпор агрессору", – заявил он.

Порошенко отметил, что сегодня, кроме штатной численности бригад ВСУ, сотни ветеранов АТО заявляют о готовности идти на фронт.

Отметим, что Украина не только занимается вооружением войска, но и достойным обеспечением военнослужащих. В следующем году планируется увеличение зарплат и больше денег на вооружение. Читайте подробней, сколько выделят на армию в 2019 году.

Ранее Порошенко уже заявлял, что в Украине есть армия, способная остановить Россию.