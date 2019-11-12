Если санкции против России отменят, Украине должны выплатить компенсацию – Кулеба

Первоочередная задача заключается в том, чтобы не допустить снятия санкций против России

Фото: Дмитрий Кулеба / Facebook

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроантлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что в случае отмены санкций против Российской Федерации Украина должна будет получить компенсации. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

При этом он добавил, что первоочередная задача заключается в том, чтобы не допустить снятия санкций против России.

"Есть агрессия, есть нарушения одной страной базового правового порядка всего континента, поэтому были введены санкции. Если вы решили их снять безосновательно – тогда нужны какие-то компенсаторы. Но первая задача – это не допустить снятия санкций", – заявил Кулеба.

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Также Кулеба добавил, что задача дипломатии и политики заключается в том, чтобы получить макимальную выгоду в обмен на нарушение обещания.

"Мы вообще живем в эпоху "broken promises" – нарушенных обещаний. Сейчас обещания рушатся одни за другими, на всех уровнях. Мы должны понимать, что в любой момент любое обещание может быть нарушено. Но в этом и задача дипломатии и политики, чтобы не допустить этого, либо же получить максимальную выгоду в обмен на нарушение обещания. Так устроена политика. Конечно же, сказать: "Ребята, ну мы понимаем, что вы нам ничего не должны. Вы там сняли санкции. Ну хоть спасибо, что поддержали пять лет – и на том спасибо", – так не нужно делать", – отметил министр.

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Ранее Дмитрий Кулеба в интервью сайту "Сегодня" заявил, что Украина не собирается отказываться от европейской и евроатлантической интеграции.

"Хочу огорчить всех, кто ожидает, что мы откажемся или что-то остановим, затормозим. Не дождетесь. И специально для наших соседей из России – не дождетесь", – подчеркнул он.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью с Дмитрием Кулебой: "Украина уже подала заявку на получение ПДЧ".

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба рассказывал, что Украина должна изменить тактику по вступлению в НАТО – переориентироваться от политических заявление на реальные достижения в совместимости украинской армии с войсками альянса.

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