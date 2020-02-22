В случае разделения Минэкономики Милованов выбрал бы агронаправление – "Украина 24"

В случае реформирования министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и разделения его на два ведомства, Тимофей Милованов препочел бы возглавить министерство аграрной политики. Об этом Тимофей Милованов заявил в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24", в программе "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном", отвечая на вопрос о заявлении президента Владимира Зеленского, который считает необходимым реформировать отдельные центральные органы исполнительной власти.

При этом Тимофей Милованов подчеркнул важность обеспечения условий для реформы земельного рынка.

"Сейчас проводится реформа земли, реформа аграрного рынка, и после того, как реформа закончится, то есть – запущен будет рынок, я очень, может, и поддерживаю ситуацию, когда мы создадим министерство АПК, новое. Пока я должен завершить реформу, которую я начал, это – реформа рынка земли. Пока мы не сделали это, у меня есть ответственность за эту реформу, я ее начал. Если ее сейчас где-то остановить, она на три месяца будет отложена, потому что пока новый человек придет, пока появится новое видение – оно все поломается", – сказал Тимофей Милованов.

Отвечая на вопрос о сроках рассмотрения в Верховной Раде аграрных законопроектов, министр заявил, что реформа идет по плану.

"Мы идем по плану. Мы стоим в графике", – сказал Тимофей Милованов. В тренде ОтвечайТЕ, министры: спецэфир телеканала "Украина 24" из Кабмина

При этом Тимофей Милованов заверил, что сегодня не существует причин, из-за которых можно было бы говорить о его отставке.

"Но это право президента, право премьер-министра, право команды – решать, с кем нам работать. Я работаю для государства, для людей. Любые конфликты, они не помогают нам двигаться вперед. Если есть люди, которые являются лучше меня, эффективные, они должны руководить направлениям. Нельзя безответственно относиться к тому, что мы делаем", – подчеркнул министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Также в эксклюзивном интервью Тимофей Милованов высоко оценил деятельность Кабинета министров Украины, назвав работу правительства суперуспешной.

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