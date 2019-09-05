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В "Слуге народа" хотят изменить закон о регламенте Верховной Рады

5 сентября, 20:34

Руслан Стефанчук подчеркнул, что принятие нового Регламента - это задача №1

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В парламенте должен быть принят новый закон о Регламенте. Об этом журналистам сказал первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Он отметил, что "самая большая ошибка, что за 28 лет мы не получили нормального Регламента Верховной Рады Украины".

По его словам, действующий регламент "это процедурный джем – вы туда попадаете, и вы уже не можете двигаться, это тромб для любых вопросов".

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Стефанчук подчеркнул, что принятие нового Регламента – это задача №1.

"Мы уже это обсудили на уровне руководства ВРУ, обсудили с председателями и заместителями председателя нашей фракции, мы обсудили с главами комитетов то, что задача номер один нашей ВРУ – это разработать совершенно новый Регламент, который был совокупностью процедур, а не совокупностью каких-то других вещей", - подчеркнул он.

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При этом отметил, что это должны быть процедуры, которые предоставили бы возможность при сохранении прав большинства и оппозиции обеспечить быстрое и динамичное рассмотрение вопросов.

Также он назвал неприемлемым, когда проект кодекса "умирает под 5 тысячами поправок".

Ранее сообщалось, что Рада направила в КС законопроект о лишении нардепов мандатов за прогулы и "кнопкодавство".

Также сообщалось, что комитет Рады по антикоррупционной политике принял решение об отсрочке штрафов для "евроблях".

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Верховная Рада регламент Стефанчук

Источник: УНИАН

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