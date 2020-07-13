В "Слуге народа" хотят закрыть все пророссийские СМИ в Украине

Разработанный "Слугой народа" закон о медиа предполагает запрет пророссийских средств массовой информации в Украине. Глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики депутат Никита Потураев заявляет, что в законе будут нормы, благодаря которым можно будет доказать финансирование конкретного СМИ страной-агрессором.

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Об этом он рассказал в интервью изданию "Рубрика".

По его словам, законопроект позволяет разобраться с проблемой, как определить – какие СМИ проукраинские, а какие пророссийские.

"Там есть большой раздел о прозрачности собственности и финансирования. Мы взяли хороший закон еще с 8-го созыва от Николая Княжицкого и перенесли сюда раздел. Это позволяет выявить реальных собственников СМИ, косвенное влияние, кто и как все финансирует. Сразу станет понятно, кто работает здесь и зарабатывает деньги с рекламы, от кликов и так далее. А кто финансируется от страны-агрессора. Вот поэтому мы и имеем такое возбуждение (противников этого закона. – Ред.)", – сказал он.

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Потураев уточнил, что в случае если будут доказано, что тот или иной телеканал получает деньги из России, то он уже не сможет работать в Украине.

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"Поскольку там есть раздел, который также многих беспокоит, о работе медиа в условиях военной агрессии. Да, подконтрольные или финансируемые РФ СМИ в Украине работать не будут", – сказал нардеп.

Он объяснил, что через год после принятия закона хочет видеть медиапространство в нашей стране украинским. А на вопрос, хочет ли он "отсечь" все СМИ, которые работают на РФ, Потураев ответил: "На самом деле да. Это правда, я ее не скрывал".

Как сообщали новости "Сегодня", 1 июля комитет Рады поддержал законопроект о регулировании СМИ и блогеров и рекомендовал парламенту принять его в первом чтении. Потураев отмечал, что доработанный документ поддерживается подавляющим большинством индустрий.

В то же время Национальный союз журналистов Украины выступил против закона о медиа. Журналистское сообщество требует отклонить законопроект и начать диалог по реформированию медиасферы.

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