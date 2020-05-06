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  1. Новости политики

В "Слуге народа" назвали дату местных выборов в Украине

6 мая, 15:55

Станислав Кожемякин

Голосование в местные органы власти пройдет, согласно требованию закона

Несмотря на разгул коронавирусной эпидемии, местные выборы в Украине пройдут согласно действующему законодательству – 25 октября этого года.

Об этом 6 мая заявил на брифинге председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, который подчеркнул, что основные позиции Избирательного кодекса будут соблюдены.

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"За несколько месяцев до голосования несправедливо менять избирательные правила", – сказал он.

В свою очередь, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступил за устранение барьеров для участников выборов, напомнив, что Верховная Рада проголосовала за закон о снижении размера залога для кандидатов в местные депутаты.

"Мы убеждены, что любой человек имеет право баллотироваться без существенных ограничений. Именно поэтому настаивать на устранении всех искусственных барьеров, что позволит сделать избирательный процесс более доступным", – подчеркнул Арахамия.

Он также выступил за то, чтобы предоставить самовыдвиженцам право баллотироваться в мэры городов.

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Корниенко также отметил, что на следующей неделе начнется работа над поправками в Избирательный кодекс, поскольку, по его словам, кодекс, принятый Радой прошлого созыва, не работает.

"Нам нужно двигаться к партизации страны. Партии должны спускаться немного ниже, чем область – в города, в маленькие городки и формировать там партийную структуру", – считает он.

Напомним, что 22 декабря в 86 объединенных территориальных громадах уже прошли местные выборы.

Также новости "Сегодня" пообщались с различными экспертами и политиками и узнали, сможет ли коронавирус повлиять на проведение местных выборов. Подробнее об этом: "Угрожает ли эпидемия COVID-19 местным выборам в Украине".

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регионы местные выборы слуга народа Александр Корниенко Давид Арахамия

Источник: Сегодня

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