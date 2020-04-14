В "Слуге народа" назвали дату нового внеочередного заседания Рады

Внеочередное заседание Верховной Рады пройдет в четверг, 16 апреля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

"Внеочередное заседание Верховной Рады назначается на "чистый" четверг, послезавтра 16 апреля на 13:00. Будем чистить Регламент от поправочного спама", – написал политик.

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Отметим, что на сайте парламента пока нет официального распоряжения спикера Дмитрия Разумкова о проведении такого заседания, как и, соответственно, повестки дня.

Отметим, что в "Слуге народа" уже говорили, что изначально это заседание планировалось на среду. Депутаты говорили, что заседание собирают для изменений в Регламент парламента. Оказывается "слуги народа" придумали, как быстро пройти 16 000 правок к банковскому закону. Процесс рассмотрения большого количества правок к законопроектам планируется изменить таким образом, чтобы и депутатов не обидеть, и чтобы не затягивать на месяцы принятие законов.

Так, например, политолог Владимир Фесенко назвал преступным в условиях пандемии подачу 16 тысяч правок к законопроекту о банках. По его словам, депутаты могут месяцы рассматривать только один этот законопроект, вместо принятия важных и нужных сейчас законов.

Смотрите в сюжете, что приняла Рада на внеочередном заседании 13 апреля:

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