В "Слуге народа" назвали главную причину увольнения Рябошапки

Верховная Рада отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку в первую очередь потому, что не было громких дел с обвинительным приговором для топ-чиновников. А смена состава Кабинета министров – это не шаг назад, а перегруппировка сил для дальнейшего движения вперед.

Об этом рассказала в интервью "24 каналу" замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Мне было стыдно, когда господин Рябошапка не остался отвечать на вопросы народных депутатов. Руслан Рябошапка после эмоционального выступления покинул зал Верховной Рады. Мне кажется, что до того, как он развернулся и ушел, были еще некоторые сомнения у некоторых депутатов. На самом деле у нас не было ни одной команды, что "все, голосуйте". У нас было свободное голосование во фракции. Это подтверждают результаты, фракция дала 179 из почти 250 голосов. Лично (я) голосовала "за". Могу совершенно спокойно и аргументировано это объяснить", – сказала она.

Реклама

Кравчук объяснила, что все происходящее на прошлой неделе – это не разворот от изменений в Украине, а, своего рода, перегруппировка (как бывает перегруппировка сил во время боя на войне, сравнила она).

Читайте также: В Раде назвали возможного преемника Рябошапки

В тренде В деле о MH17 появятся новые фигуранты – замгенпрокурора Украины

"Можно было еще давать какие-то месяц или два, но для тех, кто немного знает изнутри ситуацию, это бы уже кардинально не изменило. Я считаю, что полгода – достаточный срок и для правительства, и для генерального прокурора, чтобы показать какие-то результаты. Главная претензия к нему (Руслану Рябошапке. – Ред.) – не реформа прокуратуры, а отсутствие посадок. Главная претензия – то, что он не обеспечил работу очень важного органа в условиях, когда общество требует у нас, у вас", – подчеркнула нардеп.

Как сообщали новости "Сегодня", 5 марта было созвано внеочередное заседание парламента для рассмотрения вопроса недоверия генеральному прокурору. 263-мя голосами он был уволен. Однако еще до решения депутатов Рябошапка устроил в Раде демарш во время своего выступления. Он решил не дожидаться голосования и раньше времени покинул сессионный зал.

4 марта Верховная Рада назначила новым премьер-министром Дениса Шмыгаля, а потом обновила и Кабинет министров, в который вошли 15 министров (осталось еще четыре вакантных места: в Минобразования, Минэнергетики, Минэкономики и Минкульте). Полный список министров в новом правительстве.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама