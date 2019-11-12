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В "Слуге народа" назвали кандидатов на место Яременко в комитете Рады

12 ноября, 10:42

Фракция приняла решение по Яременко и отставку рассмотрит парламент, но уже есть пять кандидатов на его место

Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko

Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko

В "Слуге народа" признали, что их депутат Богдан Яременко больше не сможет возглавлять комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и его увольнение – лишь вопрос времени. На эту должность претендуют пять нардепов. Об этом сообщила в Facebook "слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, вопрос увольнения Яременко из комитета рассматривался на заседании фракции.

"Богдан Яременко никоим образом не нарушил ни закон, ни обещания, данные избирателям и команде, которая выдвинула его кандидатом в депутаты. Вместе с тем, написав заявление, он поступил как патриот и профессиональный дипломат, понимая, какие могут быть риски не столько для партии, как для украинского парламента и страны в целом на международной арене. И мы благодарим его за это", – написала Кравчук.

Она добавила, что на должность нового председателя "международного" комитета претендуют несколько депутатов: Галина Михайлюк, Елизавета Ясько, Святослав Юраш, Александр Мережко. Один из них будет определен на внутренних праймериз.

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В свою очередь глава фракции Давид Арахамия подтвердил, что политсила поддержала заявление Яременко о сложении полномочий главы комитета, а решение о его отставке парламент примет в пятницу (15 ноября), передает "Интерфакс-Украина".

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Он добавил еще одну фамилию кандидата на должность главы комитета, которую не называла Кравчук – Вадима Галайчука.

Как сообщали новости "Сегодня", Богдана Яременко поймали на интимной переписке. На заседании парламента 29 октября журналисты подсмотрели переписку нардепа, и оказалось, что она далеко не рабочая. Он сидел в двух чатах для знакомств и живо интересовался, почем услуги "жриц любви".

Позже была обнародована новая переписка нардепа с 20-летней девушкой. Он интересовался, сколько она хочет денег в месяц, и сразу предупредил, что женат.

После этого сам Яременко объяснил переписку с проституткой и даже сказал, что жена в курсе. Он заявил, что переписка специально была им сфабрикована, чтобы якобы проверить реакцию журналистов. Он считает, что представители СМИ не должны вести съемку телефонов депутатов и раскрывать их переписку.

Видео: Буквы

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Верховная Рада комитет слуга народа Богдан Яременко

Источник: Сегодня

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