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В "Слуге народа" назвали потенциального союзника в новом парламенте

15 июня, 14:37

Руководитель штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, с кем не будет никаких союзов в новой Раде

Фото: пресс-служба партии "Слуга народа"
Фото: пресс-служба партии "Слуга народа".

В партии "Слуга народа" считают Игоря Смешко и его партию "Сила и честь" союзником в новоизбранном парламенте, выборы которого назначены на 21 июля.

В интервью "Украинской правде" руководитель штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что их союзниками в парламенте будут новые силы. И к таким силам Корниенко отдельно отнес Игоря Смешко и партию "Сила и Честь".

Такое же мнение высказал и нардеп Антон Геращенко, комментируя будущий парламент.

"Потенциальным партнером Зеленского в этой коалиции может быть партия Игоря Смешко" Сила и Честь ", которая декларирует нейтрально-положительное отношение к Зеленского", – отметил нардеп Антон Геращенко в интервью изданию "Цензор.нет".

Александр Корниенко отметил: несмотря на то, что "Сила и Честь" уже участвовала в выборах, в ее списке есть новые специалисты. Такого же мнения придерживаются некоторые действующие народные депутаты. А среди тех, с кем в "Слуги народа" не будет никаких союзов, Корниенко назвал "Оппоблок", "За жизнь" и "Родину".

Напомним, согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.


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Тег выборы, партия, парламент, Геращенко, смешко, Антон Геращенко, слуга народа, выборы 2019

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