В "Слуге народа" не хотят референдума о продаже земли: во фракции назвали причину

Александр Корниенко / Фото: Сегодня

Пропрезидентская партия "Слуга народа" не видит необходимости в проведении всеукраинского референдума по вопросу открытия рынка земель сельскохозяйственного назначения. Об этом замглавы фракции СН в Верховной Раде Александр Корниенко заявил в эфире одного из украинских телеканалов

"В целом не нужен референдум [по земельному вопросу]", – заявил он. Корниенко выразил уверенность, что в этом вопросе большинство украинцев поддерживают позицию президента Украины Владимира Зеленского, который выступает за внедрение рынка земли.

"73% [избирателей], поддержав [на выборах] Зеленского, поддержали идею открытия рынка земли", – убежден он.

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Корниенко напомнил, что Рада уже приняла в первом чтении проект закон о рынке земли. Он сообщил, что при подготовке документа ко второму чтению в него будет внесена норма о том, что до момента проведения референдума для иностранцев будет закрыта возможность покупать землю в Украине.

В то же время глава "Слуги народа" считает, что "безотносительно земли Украине нужен закон о референдуме". Для этого, отметил он, депутаты Рады готовят пакет законопроектов о народовластии.

"В пакете о народовластии есть инструменты о народной инициативе, и это народ оценит и будет пользоваться. Например, там есть законопроект об отзыве законов по народной инициативе – так называемое народное вето: если закон не понравился, можете организовать референдум о том, что он не устраивает и его нельзя народному совету снова принимать в течение, допустим, трех лет", – рассказал Корниенко.

Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, когда для иностранцев откроют рынок земли в Украине . По его словам, до разрешения иностранцам скупать украинскую землю должно состояться два референдума и переходный период.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне рассмотрения в Верховной Раде законопроекта о рынке земли и его принятия в первом чтении президент Владимир Зеленский сделал срочное заявление о собственности украинцев на землю. Он отметил, что закрепленное в Конституции право украинских граждан на владение землей не соответствует действительности.

Кроме того, президент отметил, что иностранцы не смогут покупать украинскую землю без референдума. По его словам, после запланированного на 2020 год запуска рынка земли право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании. А для иностранных покупателей тоже есть условие.

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