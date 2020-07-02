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В "Слуге народа" не исключают, что Смолию придется и дальше занимать должность главы НБУ

2 июля, 00:00

Елена Вус Елена Вус

Сначала заявление рассмотрят на заседании профильного парламентского комитета

Если Верховная Рада не поддержит отставку Якова Смолия, то ему придется занимать должность главы Нацбанка и в дальнейшем. Вопрос будет рассматриваться на заседании фракции "Слуги народа". Перед этим заявление рассмотрят на заседании профильного парламентского комитета.

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Об этом сообщил председатель комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Данил Гетманцев, передает РБК-Украина .

"Это возможно. Сначала мы рассмотрим заявление на нашем комитете. А потом действительно на фракции. В первую очередь нужно пообщаться с главой НБУ. Он будет в Раде, будет докладывать. После этого Рада должна будет принять его заявление об отставке", - пояснил он.

Кроме того, нардеп считает, что отставка Смолия может повлиять на отношения с Международным валютным фондом, а это не улучшит отношения Украины и МВФ.

"Это очевидно. Я не думаю, что есть прямая взаимосвязь между этим решением и траншами от МВФ. Но очень много зависит от того, какую позицию займет сам глава НБУ об основаниях его увольнения", – отметил Гетманцев.

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По словам нардепа, озвученная информация относительно давления на Смолия со стороны ОП очень неоднозначная и требует проверки.

Как сообщалось, глава Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля написал и подал президенту Украины Владимиру Зеленскому заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию. Смолий объяснил свое решение систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

Члены правления Национального банка Украины заявили, что уважают решение председателя Национального банка Якова Смолия об отставке и разделяют его предостережения относительно систематического политического давления.

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НБУ отставка Верховная Рада Данил Гетманцев слуга народа Яков Смолий

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