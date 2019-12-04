В "Слуге народа" новые изменения: Арахамия объяснил увольнение своего заместителя

В президентской политической силе снова кадровые перестановки – на этот раз речь о помощнике Арахамии

Давид Арахамия. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамияуволил своего заместителя из-за неудовлетворения его работой. Об этом он сказал журналистам, передает "Укринформ".

3 декабря спикер парламента Дмитрий Разумков объявил об освобождении нардепа Соломчука Дмитрия Викторовича от исполнения обязанностей заместителя председателя фракции "Слуга народа".

Сам же Арахамия рассказал, что ничего страшного не произошло.

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"Я так решил. Я имею право, как руководитель, себе заместителей сам назначать и увольнять. Ничего такого не случилось, просто я не очень доволен его работой, и мы решили оптимизировать количество – у нас 15 групп, решили сделать 14. Нового не будем назначать, просто эту группу разделяем на другие. У нас 14 групп, будет трудно, когда 15 человек", – сказал он.

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Как сообщали новости "Сегодня", 3 декабря спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил об исключении народных депутатов Антона Полякова, Анны Скороход и Романа Иванисова из фракции "Слуга народа". В тот же день Рада лишила депутатских мандатов двух нардепов из этой фракции.

Также "Европейская солидарность" пополнилась новым депутатом Владимиром Вятровичем, который принес присягу и занял место Ирины Луценко, которая ранее прекратила депутатскую деятельность. Смотрите присягу Вятровича на видео:

Видео: Facebook

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