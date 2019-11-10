В "Слуге народа" объяснили, почему Зеленский забраковал Избирательный кодекс

Александр Качура. Фото: facebook.com/o.kachura

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В сентябре президент Владимир Зеленский забанил Избирательный кодекс и вернул в парламент со своими предложениями. Народный депутат от "Слуги народа", замглавы Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура объяснил в интервью сайту "Сегодня", что было не так с документом и когда завершат его апгрейд.

По его словам, в Офисе президента была создана рабочая группа, которая изучала, можно ли подписывать Кодекс, или нет. В итоге были выписаны предложения президента к Кодексу. Нардеп также отметил, что к доработке документ приложили руку и представители общественных организаций

"Если по сути, то, во-первых, в Кодексе достаточно много "мертворожденных" норм, которые не могли быть реализованы на практике. Во-вторых, хотя все говорили об "открытых списках", на самом деле в принятом документе была зафиксирована скрытая "мажоритарка". Кодекс в этом плане не решал проблему политической коррупции, когда кандидат, обладающий средствами, мог, по сути, "купить" себе депутатский мандат в округе. Более того, масштабы коррупции могли увеличиться. В силу хотя бы того, что увеличивались размеры округов, и только "денежные мешки" могли бы позволить себе активную агитацию в границах этих увеличенных округов", – сказал Качура.

Политик отметил, что президент обратил особое внимание на сложность выписанной в Кодексе избирательной системы – там очень сложно выписан механизм подсчета голосов, что угрожает возможными манипуляциями и злоупотреблениями.

"Там сам черт ногу сломит. Когда я разговаривал по этому вопросу с некоторыми членами ЦИК – из прошлого еще состава, – они не смогли мне прояснить некоторые моменты, сами не понимали. Можете представить, если член ЦИК не может разобраться, то что будет на уровне окружных и участковых комиссий. Мы изучали опыт некоторых западных стран, где применялась похожая система, но затем от нее отказались. Там было до 30% испорченных бюллетеней. Просто потому, что система была сложной, граждане не могли разобраться", – подчеркнул он.

Качура добавил, что завершить работу над Избирательным кодексом планируют до Нового года, чтобы уже в январе документ был проголосован.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью со "слугой народа" Александром Качурой: "В Украине до сих пор зарегистрирована партия во главе с Пушилиным".

Напомним, 11 июля Верховная Рада приняла Избирательный кодекс. Перед финальным решением депутаты прошлого созыва парламента провалили несколько голосований за возвращение/подтверждение отклоненных правок, и только с n-й попытки набрали необходимое количество голосов. Всего было пройдено более чем 4500 правок.

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