В "Слуге народа" оценили сроки реализации "формулы Штайнмайера"

На Донбассе происходит затягивание разведения сил, поэтому в партии Слуга народа не ожидают перемен в реализации "формулы Штайнмайера" в этом году. Об этом заявила народный депутат от президентской фракции Марина Бардина в эфире Громадського.

По ее словам, реализация формулы напрямую зависит от безопасности на Донбассе и установления мира. Депутат отметила, что попытки развести войска не удаются из-за несоблюдения режима тишины.

"Это наталкивает нас на понимание, что простой формулы не может быть... Мы видим, что для продвижения к формуле – должна быть обеспечена составляющая безопасности. А если мы сейчас видим нарушение тишины, когда мы говорим о возможном разведении, которое нам так же необходимо, и происходит определенное затягивание, то я думаю, что реализация формулы будет возможна даже не в ближайшее время", – сказала она.

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Бардина также добавила, что это под "ближайшим временем" она имеет в виду календарный год.

Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан "Нормандской четверке", лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало единственную преграду для переговоров в "нормандском формате".

В то же время глава государства Владимир Зеленский отмечал, что "формула Штайнмайера" должна быть в будущем имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса, однако его еще нет. Президент также говорил, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе.

На брифинге президент четко дал понять, что никакой сдачи нацинтересов Украины нет и выборы в ОРДЛО не будут проведены, пока не будут выведены российские войска и не будет обеспечена безопасность. Зеленский объяснил, что включает в себя "формула Штайнмайера", о которой договорились в Минске.

Решению Киева рады другие участники "нормандского формата" – Москва, Берлин, Париж. Так, например, в Кремле заявили, что "само подтверждение "формулы Штайнмайера" уже является фактом позитивным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что принятие этого предложения является "важным шагом" для реализации принятых ранее соглашений и что это поможет пойти дальше "по пути реализации Минских договоренностей".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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