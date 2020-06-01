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  1. Новости политики

В "Слуге народа" определились с новым министром культуры

1 июня, 18:44

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Нардеп Александр Качура назвал основную кандидатуру своей фракции

Новым министром культуры, место которого оставалось вакантным после отставки Кабинета министров Алексея Гончарука в марте, станет бывший гендиректор телеканала "1+1", а ныне народный депутат и член партии "Слуга народа" Александр Ткаченко.

Об этом в своем Telegram-канале 1 июня сообщил его однопартиец Александр Качура.

"Новым министром культуры станет Александр Ткаченко. Фракция поддержала практически единогласно", – утверждает он.

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При этом, сколько именно членов фракции поддерживает данную кандидатуру – то есть, хватит ли "Слуге народа" собственных возможностей в Верховной Раде или придется искать поддержки в других фракциях – Качура не уточнил.

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С 10 марта и по сей момент министерство культуры и спорта возглавляет первый замминистра Светлана Фоменко. Она сменила Владимира Бородянского, который ушел вместе с правительством Гончарука.

Напомним, что ранее в этот же день замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук анонсировала назначение парламентом нового министра культуры уже на этой неделе.

В прошлом году Александр Ткаченко попал в скандал из-за незадекларированной недвижимости. Подробности – в видеосюжете "Сегодня":

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министр культуры Кабинет министров министерство культуры Александр Ткаченко Александр Качура

Источник: Сегодня

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