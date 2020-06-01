В "Слуге народа" определились с новым министром культуры

Новым министром культуры, место которого оставалось вакантным после отставки Кабинета министров Алексея Гончарука в марте, станет бывший гендиректор телеканала "1+1", а ныне народный депутат и член партии "Слуга народа" Александр Ткаченко.

Об этом в своем Telegram-канале 1 июня сообщил его однопартиец Александр Качура.

"Новым министром культуры станет Александр Ткаченко. Фракция поддержала практически единогласно", – утверждает он.

Реклама

При этом, сколько именно членов фракции поддерживает данную кандидатуру – то есть, хватит ли "Слуге народа" собственных возможностей в Верховной Раде или придется искать поддержки в других фракциях – Качура не уточнил.

С 10 марта и по сей момент министерство культуры и спорта возглавляет первый замминистра Светлана Фоменко. Она сменила Владимира Бородянского, который ушел вместе с правительством Гончарука.

Напомним, что ранее в этот же день замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук анонсировала назначение парламентом нового министра культуры уже на этой неделе.

В прошлом году Александр Ткаченко попал в скандал из-за незадекларированной недвижимости. Подробности – в видеосюжете "Сегодня":

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама