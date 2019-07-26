В "Слуге народа" оспорят некоторые результаты выборов: названы округа

В политической силе рассказали, чем не удовлетворили результаты на некоторых округах

Фото: AFP

Центральная избирательная комиссия уже подсчитала 100% электронных протоколов и уже определился победитель парламентских выборов (пока не объявленный). Однако в партии "Слуга народа" еще собираются побороться, требуя пересчета голосов в нескольких округах. Об этом говорится в заявлении политсилы в Facebook.

"За время парламентских выборов мы столкнулись не просто с рядом проблем, а с огромной кучей различных инцидентов в различных округах", – говорится в сообщении.

В "Слуге народа" рассказали, какие существуют проблемы и в каких именно округах:

Кривой Рог, 37 округ. Принято два уголовных производства по фальсификации, поэтому завтра суд должен принять решение о признании действий окружкомов незаконным. Партия требует пересчета голосов, ведь разница между кандидатами колоссальная – до 800 голосов.

Принято два уголовных производства по фальсификации, поэтому завтра суд должен принять решение о признании действий окружкомов незаконным. Партия требует пересчета голосов, ведь разница между кандидатами колоссальная – до 800 голосов. Житомирская область, 64 округ. Формально ЦИК установила проигрыш кандидата от "Слуги народа" с эфемерной разницей в 550 голосов. Из-за фальсификаций в округе в суд подали иск, чтобы в ОИК приняли решение о пересчете голосов;

Формально ЦИК установила проигрыш кандидата от "Слуги народа" с эфемерной разницей в 550 голосов. Из-за фальсификаций в округе в суд подали иск, чтобы в ОИК приняли решение о пересчете голосов; Закарпатская область, 69 округ. Зафиксировано много нарушений, но ОИК не хочет соглашаться с постановлением о пересчете голосов на всех 133 участках.

Зафиксировано много нарушений, но ОИК не хочет соглашаться с постановлением о пересчете голосов на всех 133 участках. Луганская область, 106 округ. Подали в суд о неправомерности решения ОИК относительно пересчета голосов и выиграли его. После решения суда часть членов комиссии исчезла, и подтвердить пересчет трудно.

Подали в суд о неправомерности решения ОИК относительно пересчета голосов и выиграли его. После решения суда часть членов комиссии исчезла, и подтвердить пересчет трудно. Львовская область, 119 округ. По всем жалобам "Слуга народа" ОИК планировало принять решение о пересчете голосов, но его отменили. Партия настаивает на пересчете, так как по ее подсчетам одержала победу в 300 голосов.

По всем жалобам "Слуга народа" ОИК планировало принять решение о пересчете голосов, но его отменили. Партия настаивает на пересчете, так как по ее подсчетам одержала победу в 300 голосов. Черкасская область, 198 округ. Идет суд по поводу пересчета голосов.

Идет суд по поводу пересчета голосов. Черниговская область, 207 округ. ОИК затягивает подсчет и уже не раз меняли отдельных членов комиссии, и даже весь состав комиссии.

ОИК затягивает подсчет и уже не раз меняли отдельных членов комиссии, и даже весь состав комиссии. Черниговская область, 206 округ. ОИК не может досчитать голоса, и по данным сайта ЦИК "Слуга народа" имеет преимущество в более чем 6000 голосов.

Как сообщали новости "Сегодня", по итогам подсчитанных 100% электронных протоколов уверенную победу одержала партия "Слуга народа" с 43,16% (6 307 097 голосов). Далее идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05% (1 908 087), "Батькивщина" – 8,18% (1 196 258), "Европейская солидарность" – 8,10% (1 184 475), "Голос" – 5,82% (851 669). Отметим, что сейчас ЦИК принимает протоколы с мокрыми печатями, после чего будет официально объявлен победитель выборов.

Всего у "Слуги народа" в парламенте будет фракция в составе минимум 254 народных депутатов. Не исключено во фракцию изъявят желание вступить народные депутаты, избранные по мажоритарным округам от других партий, или внепартийные самовыдвиженцы. Читайте подробней, кто прошел в парламент по партийным спискам.

Также читайте обо всех избранных на выборах-2019 мажоритарщиках.

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