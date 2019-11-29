В "Слуге народа" отреагировали на слова нардепа "приглушить свободу слова"

Ольга Василевская-Смаглюк. Фото: facebook.com/ukrjournalist

Фракция "Слуга народа" не обсуждала высказывание их нардепа Ольги Василевской-Смаглюк относительно ограничений свободы слова в Украине.

Об этом сказала в комментарии "РБК-Украина" заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

По ее словам, к Василевской-Смаглюк у фракции на данный момент нет претензий. Кроме того, она считает, что была просто вырвана фраза из контекста и не более того.

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"Фракция "Слуга народа" не обсуждала этот вопрос (о высказываниях депутата Василевской-Смаглюк, – Ред.). Кроме того, Ольга не входит ни в один из двух профильных комитетов – свободы слова или гуманитарной и информационной политики, чтобы трактовать ее слова как позицию фракции. Если спросите меня лично, я считаю это личным мнением госпожи Василевской-Смаглюк, которое, кроме того, было вырвано из контекста", – заявила Кравчук.

Как сообщали новости "Сегодня", депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк во время прямого включения одного из СМИ обсуждала скандал с высказываниями нардепа от "Европейской солидарности" Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой относительно вариантов гибели президента Украины. Она заявила, что в связи с такой ситуацией "пора приглушить свободу слова" в Украине.

Смотрите в сюжете о ситуации с обысками у Маруси Зверобой:

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