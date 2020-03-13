В "Слуге народа" отреагировали на сообщения СМИ о прямых переговорах с "ЛДНР"

Никакие соглашения, подписанные в Минске, не будут иметь юридической силы без согласия Рады

В парламентской фракции "Слуга народа" прокомментировали сообщения СМИ о том, что в рамках Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске появится Консультативный совет по политическим вопросам, который предполагает прямые переговоры с боевиками. Так, народный депутат Никита Потураев на своей странице в Facebook заявил, что никакие соглашения, подписанные в Минске, не будут иметь юридической силы без согласия Рады.

"Я хочу всем, друзья, напомнить, что любые бумажки из Минска является юридически ничтожными без подтверждения соответствующими актами Верховной Рады. И вот, я еще раз подчеркиваю, что Верховная Рада национальных интересов не сдаст. Так что не надо нас обвинять невесть в чем. В Президенте я тоже уверен", - написал он.

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При этом он призвал украинцев не поддаваться панике.

"Война не прощает эмоциональных решений. А война с Россией продолжается – что бы не оставили и приняли в Минске… Никто Украину не "сдаст" – ни президент, ни Верховная Рада, ни правительство, ни войско, ни общество", – написал он.

Ранее СМИ сообщили, что на переговорах в Минске была достигнута договоренность о создании при Трехсторонней контактной группе Консультативного совета.

Его основной задачей будет осуществление диалога, консультаций и выработка предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта на Донбассе. Согласно решению ТКГ, за столом переговоров окажутся представители боевиков на равных правах с другими участниками переговорного процесса.

Как известно, 11 марта, в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группыпо мирному урегулированию ситуации на Донбассе. В переговорах приняли участие глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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