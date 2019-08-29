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В "Слуге народа" ответили на критику насчет комитетов Рады

29 августа, 17:03

Руслан Стефанчук рассказал, сколько мест в руководстве комитетов ВР занимают представители его партии

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Соотношение представителей парламентской фракции "Слуга народа" в руководстве парламентских комитетов Верховной Рады IX созыва не превышает 58%.

Об этом в сессионном зале Рады во время первого заседания 29 августа заявил Руслан Стефанчук, отвечая на критику оппозиции насчет того, что "Слуге народа" досталось больше 80% руководящих должностей.

"Регламент Украины предусматривает пропорциональный принцип председателей комитетов, а не руководства комитетов. Что касается руководства комитетов, туда входят должности руководителя комитета, первого заместителя, а также секретаря. Если посчитать в комплексе все эти руководящие должности, вы увидите, что процент партии "Слуга народа" где-то в пределах 57-58%, что значительно меньше, чем наше представительство в ВРУ. Мы сделали это, чтобы с уважением отнестись к оппозиции", – сказал он.

Позже народные депутаты поддержали кандидатуру Руслана Стефанчука на должность первого вице-спикера Верховной Рады IX созыва.

Кроме того, также в этот день был избран председатель Верховной Рады. Должность досталась представителю парламентской фракции "Слуга народа" Дмитрию Разумкову. За его кандидатуру отдали свои голоса 382 нардепа.

Более подробно обо всех событиях, связанных с первым заседанием новой Верховной Рады вы можете узнать в статье на нашем сайте

Все подробности в спецтеме Новая Верховная Рада: первое заседание

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Верховная Рада парламент комитет Стефанчук

Источник: Сегодня

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