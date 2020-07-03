В Раде показали, как будет выглядеть бюллетень на выборах осенью

К местным выборам в Украине на осень готовят и новые бюллетени. Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства утвердил изменения в Избирательный кодекс. Об этом сообщили в парламенте.

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"На заседании комитета утвердили изменения в Избирательный кодекс. Бюллетень для голосования с открытыми списками теперь будет выглядеть так", – написал в Telegram-канале член комитета, нардеп от "Слуги народа" Александр Качура и показал обновленный бюллетень.

При голосовании по открытым спискам избиратель может влиять на место кандидата в списке политической партии, за которую голосует. Окончательный список кандидатов в депутаты по итогам выборов может отличаться от того, который предлагала партия.

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Заместитель главы комитета Роман Лозинский опубликовал видео, в котором рассказал, какие будут правила на местных выборах, и сравнил старый и новый бюллетени:

Видео: facebook.com/lozynskyi.roman

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Как известно, 25 октября в Украине пройдут местные выборы (если им не помешает эпидемия коронавируса). Избирательная кампания "накроет" всю Украину: выбирать будут сельские, городские, районные и областные советы, мэров городов. А в парламенте тем временем кипит работа над изменениями в Избирательный кодекс. Так, например, "слуги народа" предлагают понизить необходимый порог избирателей в громадах для проведения там выборов по мажоритарке с 90 тыс. до 15 тыс. То есть в областные и городские советы с количеством избирателей от 15 тыс. независимые кандидаты баллотироваться не смогут – только от партий. Читайте подробней, что изменится для избирателей и кандидатов.

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