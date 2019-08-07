В "Слуге народа" раскрыли детали работы в новой Раде

В партии нашли способ заставить фракцию работать более слаженно и быстро

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В парламентской фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде нового, девятого, созыва собираются сформировать рабочие группы, которые будут координироваться 15 заместителями главы фракции.

Об этом сообщила руководитель пресс-офиса политсилы Евгения Кравчук, уточнив, что состав фракционных групп определят путем жеребьевки.

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"15 заместителей – это не 15 "смотрящих". Эти люди будут не управлять, а координировать работу. И группы мы формируем путем жеребьевки, а не на "клановой", земляческой или другой подобной основе", – заявила Кравчук.

По ее словам, в основе фракции и партии "Слуга народа" лежит сетевой принцип, что позволяет ее членам собираться в различных форматах "чтобы сотрудничать и общаться для большей эффективности нашей работы".

Рабочие группы должны привести к эффективной координации работы и коммуникации внутри фракции.

"Благодаря этому мы сможем более слаженно и быстро нарабатывать позицию по общеполитическим вопросам, организовывать региональные поездки наших депутатов, избранных по списку, обеспечивать работу членов фракции и, конечно же, обучение", – добавила Кравчук.

Напомним, ранее Кравчук сообщила, что после делегирования на должность спикера Рады главы "Слуги народа" Дмитрия Разумкова, возглавить политсилу может Александр Корниенко.

Также мы писали, что представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук может занять должность заместителя главы парламента.

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