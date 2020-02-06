В "Слуге народа" рассказали, что обсуждали с Зеленским в Раде

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

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Президент Владимир Зеленский сегодня прибыл в Верховную Раду на встречу с фракцией "Слуга народа", которых попросил поддержать законопроект о рынке земли. В политической силе заявляют, что пришли к согласию в данном вопросе.

Так, глава фракции Давид Арахамия журналистам в кулуарах парламента сказал, что президент просил "слуг народа" выполнить то, что обещали людям.

"У нас было заседание фракции. Мы голосовали на фракции еще раз. Это сигнальное голосование. У нас есть голоса. Более 226-ти. Это значит, что мы одна команда и мы вместе идем к открытию рынка земли. Это ничего другого не означает", – заявил политик.

В свою очередь народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев подтвердил, что главной темой встречи с Зеленским стал земельный законопроект.

"Говорили о главном – закон, который надо принимать наконец, это закон об аграрной реформе, закон о земле. Об этом и была большая часть разговора… Мы не договариваемся с президентом, мы обсуждаем с президентом актуальные вопросы. Еще раз прошлись по всем замечаниям, которые были к закону о земле, и фракция поддержала голосование за этот важнейший для нашей страны закон", – отметил он и добавил, что еще говорили о расследовании дела о незаконном прослушивании в кабинете премьер-министра и обысках на "1+1".

Напомним, сегодня депутаты возьмутся за законопроект №2178-10 о рынке земли во втором чтении. К документу подали четыре тысячи правок, в связи с чем Арахамия накануне заявлял, что заседание парламента может затянуться до утра пятницы. Смотрите онлайн-трансляцию рассмотрения законопроекта о рынке земли.

Как Рада принимала законопроект о рынке земли в первом чтении, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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